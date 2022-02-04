Üye Girişi
Dolar/TL 13,56 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 13,56 seviyelerinde işlem görüyor

04.02.2022 10:49
Dolar/TL 13,56 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 13,56 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 13,56 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 13,5690'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 13,5640 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazanarak 15,5420'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 18,4310'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 95,3 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kazanarak 13 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,1460'tan alıcı buluyor.

Dünkü toplantılarda İngiltere Merkez Bankası (BoE) 25 baz puan faiz artırırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar metni ve açıklamalar sonrası ise tahvil piyasalarında sene sonuna kadar ECB'nin 40, BoE'nin ise 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Faiz artırım beklentileri avro ve sterlini dolar karşısında desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunması sebebiyle piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini anımsatan analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, dolar, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 13,56 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL 13,56 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement