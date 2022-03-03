Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,14 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 14,1115'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,1380 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,03 azalışla 15,6850'den, sterlin/TL yüzde 0,23 yükselişle 18,9300'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 97,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1095'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının risk algısını artırarak dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerini baskıladığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını ve enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde daha agresif hareket etmeye hazır olduklarını belirtmesi sonrasında tahvil piyasalarında satış baskısı güçlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün, yüzde 1,68 seviyelerinden yüzde 1,87'ye çıktı.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,81, yıllık bazda ise yüzde 54,44 arttı.

Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini aktaran analistler, konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında söyledi.

Bununla birlikte Powell, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek oturuma katılacak.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde para ve banka istatistikleri, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8'in direnç, 96,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.