Dolar/TL 14,64 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 14,64 seviyelerinde işlem görüyor

15.04.2022 10:32
Dolar/TL 14,64 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 14,6124'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,6360 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,04 azalışla 15,8170'ten, sterlin/TL yüzde 0,05 yükselişle 19,1170'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 100,5'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0810'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydederek, döviz piyasalarının nispeten sığ olduğunu ve haber akışına paralel oynaklıkların artabileceğini bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 14,64 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 14,64 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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