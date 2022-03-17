Güne yükselişle başlayan dolar 14,69 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan dolar 14,69 seviyelerinde işlem görüyor

17.03.2022 10:55
Güne yükselişle başlayan dolar 14,69 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,69 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,26'dan, sterlin ise 19,41'den alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 14,6527'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 14,69 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,26'dan, sterlin/TL ise 19,41'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda 98,4 seviyesinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1040'tan alıcı buluyor.

FED YAKLAŞIK 4 YIL SONRA FAİZ ARTIRDI

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından, bugün Türkiye ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk defa politika faizini yükselterek, enflasyona karşı "agresif" bir plan ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.

Kararların ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelişen koşullara bakacaklarını ve faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmeleri gerekirse bunu yapacaklarını söyledi. Powell, ekonominin çok güçlü ve daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesine mayıs ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi.

Fed toplantısının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,25 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti ve yüzde 2,16 seviyesinde dengelendi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugünkü toplantıda faizleri 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği öngörülürken, TCMB'nin ise politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Analistler, küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının piyasalarda risk iştahını artırdığını ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, taraflar arasında devam eden müzakerelerin ise savaşın fiyatlamalar üzerindeki etkisini törpülediğini bildirdi. Analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ABD'de sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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FED Başkanı Powell 'Faiz artışı devam edecek' mesajı verdi FED Başkanı Powell 'Faiz artışı devam edecek' mesajı verdi Fed faiz oranını artırdı: (2) Fed faiz oranını artırdı: (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 14,69 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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