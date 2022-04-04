Dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor

04.04.2022 11:02
Dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,71 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,71 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde, 14,6851'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7070 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,2260'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 19,3120'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 98,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 azalışla 1,1030'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısının güçlenmeye devam ettiğini bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde getiri eğrisinin terse dönmesinin piyasalarda tedirginliği beslediğini dile getirdi.

Analistler, bu iki varlıkta getiri eğrisinin tersine dönmesinin son 70 yılda genellikle resesyonun habercisi olduğunu ifade ederek, bu kapsamda ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımların öneminin arttığını söyledi.

Yurt içinde ise bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, yıllık ise yüzde 61,14 arttı.

Bugün ayrıca ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 98,4 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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