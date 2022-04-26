Dolar/TL 14,79 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 14,79 seviyelerinde işlem görüyor

26.04.2022 11:06
Dolar/TL 14,79 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,79 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,79 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,7759'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7880 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 15,7950'den, sterlin/TL yatay seyirle 18,8050'den satılıyor.

Dolar endeksi bugün 101,9'la 25 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 101,8'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla son 2 yılın en düşüğü olan 1,0680'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden fazla şahinleşen açıklamaları sonrası doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ettiğini bildirdi.

Tahvil piyasalarında Fed'in mayıs, temmuz ve eylül toplantılarında 50'şer, haziranda ise 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, makroekonomik verilerden gelecek enflasyon görünümüne dair işaretlerin dolar kurunda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dolar/TL 14,79 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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