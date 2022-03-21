Dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor

21.03.2022 10:27
Dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,84 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 16,3950'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 19,5280'den alıcı buluyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14,8105'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,8430 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 16,3950'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 19,5280'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda 98,2 ile önceki kapanışın hemen üzerinde seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik değer kaybıyla 1,1047'den alıcı buluyor.

SAVAŞIN DOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin sürmesinin dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını söyledi.

ANALİSTLERİN GÖZÜ ALMANYA VE ABD'DE

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 97,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 14,84 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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