Yükselişini sürdüren dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yükselişini sürdüren dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor

11.03.2022 11:08
Yükselişini sürdüren dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,95 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,47'den, sterlin ise 19,58'den alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 14,85'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 14,95 seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,47'den, sterlin/TL ise 19,58'den satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 yükselmesinin ardından şu sıralarda 98,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Euro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1070'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün yüzde 7,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin yıllık enflasyonu ile birlikte Rusya- Ukrayna arasında devam eden savaşın dolar talebini güçlü tutmaya devam ettiğini bildirdi. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesi ocakta 7,11 milyar dolar açık verirken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Bugün öğleden sonra ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç olduğunu belirten analistler, 98'in ise destek olarak izlendiğini aktardı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı var Ukrayna'nın Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı var Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Ukrayna, Sterlin, Rusya, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Kılıçdaroğlu tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız! Demirtaş'ı da, Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, düşünce mahkumlarını da...
11:01 Fransa'da seçim öncesi Macron'u eleştirisi: Telefonla konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement