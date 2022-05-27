Dolar/TL 16,39 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,05 üzerinde 16,3669'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 16,3880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 17,6180'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 20,7030'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 101,4'le bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 101,7'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,0766 ile bir ayın en yüksek seviyesini test etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketi desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun izleneceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verileriyle ülkede enflasyonun martta zirve yapıp yapmadığına dair belirsizliklerin giderilmeye çalışılacağını vurgulayarak, teknik açıdan dolar endeksi için 101'in destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.