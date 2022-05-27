Dolar/TL 16,39 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL 16,39 seviyelerinde işlem görüyor

27.05.2022 10:17
Dolar/TL 16,39 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,05 üzerinde 16,3669'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 16,3880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 17,6180'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 20,7030'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 101,4'le bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 101,7'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,0766 ile bir ayın en yüksek seviyesini test etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanan toplantı tutanaklarının dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketi desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunun izleneceğini aktaran analistler, ayrıca piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar verileriyle ülkede enflasyonun martta zirve yapıp yapmadığına dair belirsizliklerin giderilmeye çalışılacağını vurgulayarak, teknik açıdan dolar endeksi için 101'in destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 16,39 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den davet: En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum
10:00 SADAT yöneticisinden "sandık" paylaşımı: Teslim etmeyiz
09:59 Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi
09:44 Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı
09:44 Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
09:41 Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı
09:29 Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum
09:00 Ticari taksi, ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı, 2 kişiyi yaraladı
08:51 Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
08:50 Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 10:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL 16,39 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement