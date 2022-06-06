Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor

06.06.2022 11:12

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,58 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,58 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,30 altında 16,4176'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün yükseliş eğiliminde hareket ederek, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,5800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 17,8170'ten, sterlin/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 20,8300'ten satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından 102,2'yi test ederken, bugün 102'nin hemen altında seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1,0745'ten işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından artan risk iştahının dolar endeksini baskıladığını söyledi.

Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 50 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 101,7'nin destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 16,50 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 16,50 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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