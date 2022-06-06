Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

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