Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor

30.06.2022 10:41
Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 16,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 16,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 16,6444'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 16,6320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 17,3980'den, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 20,2090'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 105'in hemen altından işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,0450 seviyesinde hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün düzenlenen merkez bankacılığı forumunda yetkililerin yaptığı açıklamalar, yüksek enflasyon karşısında resesyon olasılığına rağmen ne gerekiyorsa yapılacağına işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırıcı politikaların ülke ekonomisi için beraberinde sıkıntılar getirebileceğini, ancak ekonomideki dinamiklerin söz konusu politikalarla başa çıkabilecek durumda olduğunu söyledi. ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirmek için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve bu paralelde güçlenen resesyon endişeleri ile piyasalarda oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,4'ün destek, 104,7 ve 105,3'ün ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
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Küresel piyasalar enflasyon ve resesyon ikileminde yön arıyor Küresel piyasalar enflasyon ve resesyon ikileminde yön arıyor Fed Başkanı Powell: 'Fed resesyonu önleyebilir' Fed Başkanı Powell: 'Fed resesyonu önleyebilir'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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