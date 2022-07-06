Dolar/TL, 17,18 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 17,18 seviyesinden işlem görüyor

06.07.2022 10:42
Dolar/TL, 17,18 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,18 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,18 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,1 üzerinde 17,0012'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 17,1760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 yükselişle 17,6240'tan, sterlin/TL yüzde 1,2 değer kazancıyla 20,5700'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün 106,8 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bugün 106,4 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksindeki güçlenme ile avro/dolar paritesi de dün 1,0235 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerilerken, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,0260 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirilmesinin risk iştahını baskıladığını ve güvenli liman olarak görülen dolara yönelimi artırdığını belirterek, döviz piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha sürebileceğini söyledi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanacağını anımsatan analistler, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipucu aranacağını, detayların 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörüne yönelik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in destek, 106,8'in üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 107,5'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 17,18 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 17,18 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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