Dolar/TL 17,22 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL 17,22 seviyelerinde işlem görüyor

13.06.2022 10:43
Dolar/TL 17,22 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,22 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,22 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın ekonomi yönetiminin açıkladığı finansal istikrarı güçlendirici tedbirlerle düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 17,1192'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,2220'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,0430'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazanarak 21,1160'tan satılıyor.
Dolar endeksi, yükselişini dördüncü işlem gününe taşıyarak 104,6 ile yaklaşık bir ayın zirvesini test ederken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 1,0490'dan alıcı buluyor.
Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 8,6 ile yeni zirveye işaret etmesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını sürdüreceği endişelerini beraberinde getirdiğini, bu durumun küresel ölçekte dolar talebi artırdığını söyledi.
Bu hafta çarşamba günü açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini aktaran analistler, yüzde 3,23 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.
Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar endeksi için 104,1'in destek, 105'in ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 17,22 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
10:24 Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
10:20 Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu!
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
10:10 Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:59:32. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL 17,22 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement