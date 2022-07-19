Dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor

19.07.2022 10:45
Dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,56 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,56 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 17,4623'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 17,5570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,23 değer kazancıyla 17,9240'tan, sterlin/TL yüzde 0,79 primle 21,0470'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 106,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin ardından resesyon endişelerinin tekrar gündeme geldiğini bildirdi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 108,5'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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