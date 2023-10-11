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Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 11.10.2023 11:53

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 27,73 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,42'den, sterlin ise 34,06'dan alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,1 üzerinde 27,72'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 27,73'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 29,42'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 34,06'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 105,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0610'dan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 619 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu.

GÖZLER FED'DE

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı güçlü şekilde öne çıkarken, banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş "güvercinleşiyor".

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dünkü açıklamalarında faiz oranlarının daha fazla artırılmasına gerek olmadığını düşündüğünü ve para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek kadar kısıtlayıcı olduğunu belirtti. Analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında konuya ilişkin olası sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

İSRAİL VE HAMAS ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR TAKİP EDİLİYOR

Öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de ÜFE ile Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL, 27,73 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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