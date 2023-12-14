Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor

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Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 28,9750'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 11.25 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 29,05'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,71'den, sterlin/TL ise 36,71'den satılıyor. Dün günü yüzde 0,9 azalışla 102,8 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 102,7 seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceği sinyalini vermesinin, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü. Bankadan yapılan tahminler, gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45'ten yüzde 87'ye çıkarken; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 18 baz puan gerileyerek yüzde 4'e inmesinin ardından yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 3,96'da dengelendi.

TÜRKİYE2NİN KREDİ RİSK PRİMİ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini kaydeden analistler, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, dün 316,8 baz puanla 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Yabancı finansal kuruluşların da Türk lirası varlıklarla ilgili açıkladıkları raporlara her gün bir yenisi eklenirken, dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.