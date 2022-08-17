Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor

17.08.2022 10:54
Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 17,89-17,97 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 17,9336'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 17,9620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 18,2490'dan, sterlin/TL yüzde 0,15 değer kazancıyla 21,7290'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2'lik artışla 106,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 1,0160'ın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen şirket karlılıkları ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarını güçlendirebileceğine yönelik haber akışıyla küresel çapta risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Döviz piyasalarında ise bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesi sakin bir seyir izlendiğine işaret eden analistler, verilecek mesajlar sonrası oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 107,4'ün direnç, 105,8'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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