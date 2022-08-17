Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde 2. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 107,4'ün direnç, 105,8'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Döviz piyasalarında ise bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesi sakin bir seyir izlendiğine işaret eden analistler, verilecek mesajlar sonrası oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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