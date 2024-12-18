Dolar tüm rekorlarını geride bırakarak yeni zirveye ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar tüm rekorlarını geride bırakarak yeni zirveye ulaştı

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Dolar, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucunda tüm rekorlarını geride bırakarak yeni bir zirveye ulaştı. Dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve siyasi gerginlikler, doların değerini artırmaya devam ediyor. Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,0100'den işlem görüyor.

18.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:57
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Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 35,0100 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,9870'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,0100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,8230'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,4840'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

PARA PİYASALARINDA BELİRSİZLİK ARTMIŞ DURUMDA

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, bu akşamki toplantının gelecek döneme yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle daha da önemli hale geldiğini kaydederek, toplantı sonrası piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar tüm rekorlarını geride bırakarak yeni zirveye ulaştı

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar tüm rekorlarını geride bırakarak yeni zirveye ulaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Okay Örüm:
    Berrraaaaatttttt 3 1 Yanıtla
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