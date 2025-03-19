Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı

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Son dönemdeki politik gelişmelerin ekonomiye etkisi bir kez daha görüldü. İmamoğlu operasyonu sonrasında döviz kurlarında sert hareketlilik yaşandı. Dolar ve euro, operasyonun ardından hızla yükselişe geçti. Bu durum, ekonomideki belirsizliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

19.03.2025 10:27
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Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı

Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı - Son Dakika
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