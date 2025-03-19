Son dönemdeki politik gelişmelerin ekonomiye etkisi bir kez daha görüldü. İmamoğlu operasyonu sonrasında döviz kurlarında sert hareketlilik yaşandı. Dolar ve euro, operasyonun ardından hızla yükselişe geçti. Bu durum, ekonomideki belirsizliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
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19.03.2025 10:44:24. #7.13#
SON DAKİKA: Dolar ve euro İmamoğlu operasyonu sonrası fırladı - Son Dakika
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