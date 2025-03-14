Dolar ve euro, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle tarihi rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve ekonomik göstergelerin durumu, döviz kurlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle dolar ve euro, bu durumdan etkilenerek yüksek seviyeleri görmeye devam ediyor.
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14.03.2025 09:36:12. #7.13#
SON DAKİKA: Dolar ve euro tarihi rekor seviyeleri test etti - Son Dakika
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