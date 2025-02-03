Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü

Ekonomi

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç

Uzmanı bir şehri "Deprem riski daha yüksek" diyerek uyardı

Peş peşe depremler sonrası uzmanlardan gelen uyarılar hiç iyi değil

Bakanlığın kuaförlerle ilgili kararı bir şehrimizde iptal edildi

Dolar/TL, ilk kez 36 seviyesinin üzerini gördü. Dolar, ticaret savaşları endişesiyle kuvvetlenen küresel riskten kaçışın etkisiyle 36,0015 lira ile yeni zirvesini gördü. Euro/TL, euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 36,90 seviyesinde işlem görüyor.

TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta yüzde 5,03'le beklentilerin üzerinde artarken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 oldu. Ocak ayında aylık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık enflasyon ise 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

GÖZLER ENFLASYON RAPORUNDA

Merkez Bankası'nın yıl sonu için enflasyon tahmini orta noktası yüzde 21 seviyesinde. Piyasa İstanbul'da cuma günü düzenlenecek yılın ilk enflasyon raporunda yüzde 21 tahmininde yapılacak olası güncellemeyi izleyecek.

TRUMP'IN VERGİ KARARI DOLARA YARADI

Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama sözünü tuttu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergileri uygulamasının ticaret savaşlarının yayılabileceği ve küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği korkularına neden oldu.