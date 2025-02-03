Altını olan yaşadı! Son fiyatı gören inanamıyor

Ekonomi

Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı

Küresel ticaretteki gerilime ilk tepkisi negatif olan ons altın, ilerleyen saatlerde yeniden rekor seviyelere yaklaştı. Güne yüzde 1 düşüşle başlayan ons altın, akşam saatlerine doğru yönünü pozitife çevirdi. Ons altın, yüzde 0,36 artışla 2 bin 809 dolara yükseldi. 4 Şubat'ta uygulamaya girecek gümrük vergileri öncesinde Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine çıktı.

GRAM ALTIN 3 BİN 251 LİRAYA YÜKSELDİ

Altının gram tarafındaki fiyatlamalarda hem ons altın hem de Dolar/TL'deki yükselişin etkisi hissedildi. Dolar/TL, küresel gelişmelerin etkisiyle yüzde 1'e yakın artışla 36'yı gördü. Gram altın, yüzde 1,25 değer kazanarak 3 bin 251 Türk Lirası'na yükseldi ve rekor tazeledi.

TRUMP SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşının fitilini ateşledi. ABD, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Kanada ve Meksika ise Trump'ın gümrük vergisine karşı harekete geçti. Çin, Trump'ın vergilerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.