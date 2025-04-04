Donald Trump: Politikalarım asla değişmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD'ye gelen ve büyük miktarlarda para yatıran yatırımcılara seslendi.Trump, "Politikalarım asla değişmeyecek. Zengin olmak için harika bir zaman, her zamankinden daha zengin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri dünya çapında tepkilere yol açarken; dikkat çeken yeni bir mesaj paylaştı.

"POLİTİKALARIM ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada " Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ve büyük miktarda yatırım yapan birçok yatırımcıya şunu söylemek istiyorum: Politikalarım asla değişmeyecek. Bu, zengin olmanın, her zamankinden daha zengin olmanın harika bir zamanı" ifadelerini kullandı.

"ÇİN PANİKLEDİ"

Çin'in Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesine ilişkin ise Trump,"Çin yanlış yaptı. Paniklediler. Yapmayı göze alamayacakları tek şey" dedi.

FED BAŞKANI'NA MESAJ

Trump, ABD'nin merkez bankası olan Federal Rezerv Sistemi (FED) Başkanı Jerome Powell'a seslendiği başka bir paylaşımında da, "Bu, Powell'ın faiz oranlarını indirmesi için mükemmel bir zaman. Her zaman geç kalıyor ama şimdi imajını değiştirebilir ve bunu hızlı bir şekilde yapabilir. Enerji fiyatları düştü, faiz oranları düştü, enflasyon düştü, hatta yumurtaların fiyatı yüzde 69 azaldı, işsizlik oranı arttı. Tüm bunlar sadece 2 ay içinde oldu. ABD için büyük bir kazanç. Jerome, faiz oranlarını indir ve politikalarla oynamayı bırak" ifadelerini kullandı.