Donald Trump: Politikalarım asla değişmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Donald Trump: Politikalarım asla değişmeyecek

Donald Trump: Politikalarım asla değişmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni ekonomik politikalara ilişkin ''Politikalarım asla değişmeyecek. Zengin olmak için harika bir zaman, her zamankinden daha zengin'' açıklamasında bulundu.

04.04.2025 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD'ye gelen ve büyük miktarlarda para yatıran yatırımcılara seslendi.Trump, "Politikalarım asla değişmeyecek. Zengin olmak için harika bir zaman, her zamankinden daha zengin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri dünya çapında tepkilere yol açarken; dikkat çeken yeni bir mesaj paylaştı.

"POLİTİKALARIM ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada " Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ve büyük miktarda yatırım yapan birçok yatırımcıya şunu söylemek istiyorum: Politikalarım asla değişmeyecek. Bu, zengin olmanın, her zamankinden daha zengin olmanın harika bir zamanı" ifadelerini kullandı.

"ÇİN PANİKLEDİ"

Çin'in Trump tarafından duyurulan yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını bildirmesine ilişkin ise Trump,"Çin yanlış yaptı. Paniklediler. Yapmayı göze alamayacakları tek şey" dedi.

FED BAŞKANI'NA MESAJ

Trump, ABD'nin merkez bankası olan Federal Rezerv Sistemi (FED) Başkanı Jerome Powell'a seslendiği başka bir paylaşımında da, "Bu, Powell'ın faiz oranlarını indirmesi için mükemmel bir zaman. Her zaman geç kalıyor ama şimdi imajını değiştirebilir ve bunu hızlı bir şekilde yapabilir. Enerji fiyatları düştü, faiz oranları düştü, enflasyon düştü, hatta yumurtaların fiyatı yüzde 69 azaldı, işsizlik oranı arttı. Tüm bunlar sadece 2 ay içinde oldu. ABD için büyük bir kazanç. Jerome, faiz oranlarını indir ve politikalarla oynamayı bırak" ifadelerini kullandı.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Donald Trump: Politikalarım asla değişmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
    Trace a path down my back with your fingertips. I want to feel your every touch. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı
Kırıkkale’de “koku“ faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77’si son anda kurtarıldı Kırıkkale'de "koku" faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77'si son anda kurtarıldı
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı’nın azline karar verdi Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı'nın azline karar verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tartışma yaratacak sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler
Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi Sahte DNA testi detayı Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı
44. maddeden sevk edildi Jose Mourinho’yu bekleyen dev ceza belli oldu 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu
TFF’den Mourinho kararı Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

19:19 44. maddeden sevk edildi Jose Mourinho’yu bekleyen dev ceza belli oldu 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu
18:34 TFF’den Mourinho kararı Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
17:46 MHP’den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli’ye özel beste Sözleri dikkat çekici MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici
16:50 Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:37 Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor Eşi dua istedi Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi
08:18 Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi Sahte DNA testi detayı Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:53 Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
07:27 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tartışma yaratacak sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler
06:53 Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı’nın azline karar verdi Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı'nın azline karar verdi
05:43 Kırıkkale’de “koku“ faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77’si son anda kurtarıldı Kırıkkale'de "koku" faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77'si son anda kurtarıldı
04:46 Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 20:22:00. #7.12#
SON DAKİKA: Donald Trump: Politikalarım asla değişmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement