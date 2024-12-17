Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da ucuz pirinç almak isteyen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin önünde saatlerce sıra bekledi.

17.12.2024 12:29  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nde 5 kilo pirincin indirimli olarak satışa sunulduğunu öğrenen çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde satış ofisine akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dondurucu soğuğa rağmen ucuz pirinç alabilmek için uzun süre sıra bekledi.

Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Kentin merkez Bağlar İlçesine bağlı yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların yaşadığı Kaynartepe, Muradiye, Körhat, 5 Nisan, Mevlana Halit Mahallelerinden gelen çok sayıda vatandaş ucuz pirinç kuyruğuna girdi. Aşırı soğuk nedeniyle üşüyenler ateş yakarak sıra bekleyip ısınmaya çalışırken, bazıları da eskimiş kıyafetlerinin ceplerine ellerini sokarak bir nebzede olsa ısınmaya çalıştı.

Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu

ARADA UÇURUM VAR

Ucuz gıda alabilmek için sıraya giden vatandaşlara, 5 kiloluk pirincin torbası 220-290 lira arasında satılırken, bu fiyat kentteki yerel ve zincir marketlerde 700 liraya kadar çıkıyor.

Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu

Toprak Mahsulleri Ofisi, Diyarbakır, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mete Doğaner:
    alnı secdeye gidiyor diye verin siz daha 179 38 Yanıtla
  • deyvani10 :
    e ama almanya bizi kıskanıyor o ne olacak 183 24 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yeyin ak koyunlar yeyin hep makarnami yiyeceksiniz 123 28 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hayat pahalı ve çok zor pirince giderken bulgurdan olmayalım Hocam the end 98 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok ucuz sanki kazık 66 9 Yanıtla
  • Mustafa Odabaş:
    Maalesef Türkiye'de de durum bundan ibaret her 5 kadından 2 si evli olduğu halde mutfakta yemek yaparken bulaşık yıkarken ikinci üçüncü kocayı arıyor sanal alemde rabbim sonumuzu hayır eylesin çok amin kork Allah'tan korkmayan bu Devrin kavimin kadınlarından 20 44 Yanıtla
  • Aa:
    makarna alın biraz daha 58 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik gevşeği gene konuşmuş 17 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    hırlama ferhat hanzosu 19 8 Yanıtla
  • özgür ertul:
    May Allah ( cc ) give us TOLERANCE !.. 2 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.