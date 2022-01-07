Üye Girişi
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı

07.01.2022 08:42
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen ve 70'ten fazla tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili stantların açıldığı fuar 4 gün sürecek.

Şirinevler Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryerinde kurulan tarım fuarının açılışına Nazilli kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ile ve ilçe başkanları, oda ve borsaların başkanları, resmi kurumların il ve ilçe müdürleri, muhtarlar, tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açılışta konuşan Elit Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, fuara katılan herkese teşekkür ederek: "Pandemi nedeniyle bir yıl ara verdiğimiz Nazilli Tarım fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Fuarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu fuar çok önemli ve çok anlamlı"

Nazilli'de düzenlenen fuarın ilçe tarımı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: "Nazilli'nin bir tarım bölgesi olması hasebiyle bu fuar çok önemli ve anlamlı. Bölgenin tanıtımı, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu fuarın tekrarını yapıyoruz" dedi.

"Üretmeyen bir ülke, üretmeyen bir toplum zor günlerle karşı karşıya kalacaktır"

Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamlarını ileten Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz: "Aydın, ağırlıklı olarak tarımla geçimini sağlayan bir ilimiz. Biz de Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun önderliğinde Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle çiftçilerimizin yanında 7 yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Koyun ve keçilerle ilgili projelerimizin yanı sıra ata tohumları ile ilgili projelerimizi de sürdürüyoruz. Ege Et ile üreticilerimizin yanında olduğumuz gibi halkımızın da yanındayız. Şubelerimizle üreticiden tüketiciye kaliteli ürünlerle desteklerimiz sürüyor. Ege Yem ile zor durumda olan hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize destek veriyoruz. Kooperatiflerimize desteklerimiz sürüyor. Kadınlarımızın da kooperatifleşmesi anlamında desteklerimiz ve yardımlarımız devam ediyor. Kadınlarımızın üretimlerini de Ege Et şubelerimizde değerlendiriyoruz. Üretmeyen bir ülke üretmeyen bir toplum zor günler geçirmeyle karşı karşıya kalacaktır. Özellikle pandemiden sonra bütün dünyada gıdanın ve tarımın ne derece önemli hale geldiği bilinmektedir. Biz büyükşehir belediyesi olarak Aydın'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Fuarımız bu anlamda hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Aydınımızın ürünleri stratejik ürünler ve bunları korumamız lazım"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de konuşmasında Gazi Mustafa kemal Atatürk tarafından Nazilli'de Sümer Basma Fabrikası açarak onurlandırıldığını ifade ederek, "Bizler Sümerbank çocuğuyuz. Yani Nazilli'nin temeli tarıma dayalıdır. Üretimden yana olanlara destek vermek lazım. Pandemi dünyada üretimin ve tarımın çok önemli olduğunu vurguladı. Biz ithal eden ülke olmamalıyız. Arazilerimizin tarım dışı alanlara dönüşmesini önlemeliyiz. Özellikle kaliteli kestanemize, İncirimize sahip çıkmalıyız" dedi.

"İlçemizde düzenlenen tarım fuarının önemi büyük"

Nazilli kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise konuşmasında: "Pandemi ile geçen son iki yılda tarımın önemini bir kez daha anladık. Bu süreçte birçok alışkanlığımız değişti. Önce karnımızın doyması gerektiğini, üretmeyi, tarım ürünlerinin ve tarım faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini hep birlikte idrak ettik. Bu açıdan tarım ile ilgili yeni ekipman ve ürünlerinin değerlendirilmesi açısından ilçemizde düzenlenen tarım fuarının önemi büyük. Bölge için çok önemli olan bu fuarın önümüzdeki yıllarda daha güçlü olması için hep birlikte çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Amacına hizmet eden bir fuar organizasyonu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin zeybek gösteri büyük beğeni ile izlendi. Ekibin gösterisinin ardından protokol üyeleri ve konuklar fuarda açılan stantları tek tek ziyaret etti. Nazilli başta olmak üzere çevre ilçe ve illerden gelen çok sayıda katılımcının açtığı stantlar yoğun ilgi ile ziyaret edildi. Özellikle yöresel ürünlerin bulunduğu stantlarda konuklara sunulan ikramlar büyük ilgi gördü. - AYDIN

Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı
Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Nazilli, Tarım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi


Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi: Bir an önce son verilmeli! Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi: Bir an önce son verilmeli!         
08:45
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü         
08:35
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti         
11:56
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05

Son Dakika Haberleri
08:45 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi: Bir an önce son verilmeli!
08:44 Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş
08:42 MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı
08:38 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi
08:34 İstanbul'da korkunç olay! Önce ayaklarından vurdu sonra diri diri mezara gömdü
08:30 Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
08:25 Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor
08:24 Aziz Yıldırım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edildi
08:17 Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?
08:13 Metropoll anketi: Kararsız seçmende Erdoğan beğenisi ne oranda?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 08:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Dördüncü Nazilli Tarım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement