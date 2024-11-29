Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı - Son Dakika
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Ekonomi

Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı

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Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlatılırken bankalar, döviz büroları ve kuyumcuların alım satımı durdurması piyasalarda infiale yola açtı. Bazı kuyumcu ve döviz bürolarının ise 34.53 TL olan 1 dolar kurunu 30 TL'den hesapladıkları hatta fırsatçılıkta sınır tanımayıp kuru 25 TL'ye kadar düşürdükleri ifade ediliyor.

29.11.2024 09:46
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

FIRSATÇILAR MEYDANA ÇIKTI

Gelişme büyük ses getirirken piyasaya sürülen sahte dolarlar nedeniyle alım-satım durunca, fırsatçılar meydana çıktı. Komisyonu % 10-30 artırdılar, 34.53 lira olan dolar kurunu 25 liraya kadar düşürdüler. Güncel 34.53 TL olan 1 dolar kurunu bazı kuyumcu ve döviz büroları 30 TL'den hesaplıyor. Hatta fırsatçılıkta sınır tanımayıp kuru 25 TL'ye kadar düşüren bile var.

Bu durumun fırsata çevrilmesine tepki gösteren vatandaş, "Doları iki yıl önce aldım. Satmak istediğimde sahte dolar sorununu öne sürüp düşük fiyat teklif ediyorlar. Oysa sahte dolar işi iki aydır varmış. Ancak fırsatçılık yaparak kazanç sağlamaya çalışıyorlar" diyor.

Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı

KAPALIÇARŞI'DA ALIYORLAR

Bir döviz bürosu çalışanı ise dolar kurunun 6 kuruşluk farkla alınıp satıldığını belirterek, "Mesela şu anda biz 34.53'ten alıyor, 34.59'dan satıyoruz. Ancak 50 doları alıp satarak risk almıyoruz" dedi.

50 dolarlık banknotları Kapalıçarşı'da alanların olduğunu anlatan döviz bürosu çalışanı, buradaki fırsatçılığı şöyle özetledi; "Kapalıçarşı'da para sayma makinelerinden daha iyi gözü olanlar var. Dolara bakar bakmaz sahtesiyle gerçeğini ayırt ederler. Bu banknotların sahte olduğunu para sayma makineleri değil onlar anladı. Gerçek 50 doları olan ve satmak isteyenler Kapalıçarşı'ya gidiyor. "

"Eğer acil ihtiyacı varsa ve satmak zorundaysa fırsatçıların eline düşüyor. Çünkü şu anda yüzde 10 ila 30 arasında daha düşük fiyattan alıyorlar. 50 dolarlık banknotlar 30 TL'den satılıyor. 25 TL'den dahi alan var."

İKİ HAFTAYA KADAR GÜNCELLENECEK

Yurt dışında basıldığı öğrenilen sahte dövizleri para sayma makinelerinin ayırt edemediğini belirten döviz büroları ve kuyumcular, bu makinelere güncelleme bekliyor.

Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı

ATM'LER DE GÜNCELLENİYOR

Sahte banknotlarla ilgili Türkiye Bankalar Birliği, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" açıklamasını yaptı. Merkez Bankası ise adli mercilerle koordineli olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

SERVİSLER KİLİTLENDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre para sayma makinesi satan bir firmanın servis çalışanı da, "Son bir aydır telefonlarımız susmuyor. Güncelleme için çalışıyoruz. Gerçeğine çok yakın bir sahte dolar üretilmiş. Bu sorunu tam anlamıyla çözmeden güncellemeleri yükleyemeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı

Ekonomi, Finans, Dünya, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mehmet Göçer:
    maşallah fırsatçılık ta dünya birincisiyiz hiç bir yerebkaptirmayiz yeterki bir fırsat bulallim ne ahlak ne dürüstlük kalmadı ülkede 35 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Yurt dışından mış habere bak sen yurt dışından ışınlıyarak mı kuyumculara veriliyor bu dolar ? 15 2 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yaparlar, tek bildikleri 12 1 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    balık baştan kokar. samimi bir yönetim olsa bunları ticaretten men eder 12 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Döviz büroları kapatılmalı derhal kapatılmalı.Satis/Alış tetkisi alınmalı, kuyumculara da döviz alım satımı yasaklanmalıdır! Bunu yapmazsanız eğer,bu ülkede ne terör ne enflasyon ne hırsızlık ne sömürgecilik ne açlık ne yokluk bitecektir! Derhâl gerçekte tümü sahte olan dövizlerin satışını bankalar dahil durdurmalıdir! 10 1 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    güzelim ülkenin anasını ağlattınız dünyanın en dürüstlü insanlarından biriydik Şimdi en üçkağıtçı konumunda bizizdir diye tahmin ediyorum fırsat geçmesin İnsanların eline 8 0 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Tüm görsel belgeler yayınları elimizde?! Ülkeye Palet palet getirilen kağıt parçalası dövizleri nasıl soktuklarıni yakında ifşa edeceğiz! Bu ülkeyi 100 yıldır nasıl sömürdüler, ispatlayacagiz! Istanbul Anadolu yakasında devasa residanslannda, villalarda, boğaz kenarlarında kimler yaşıyor, ifşa edeceğiz! Artık Yeter!bu ülke hani savaşla kazanılmıştı, hani? YALAN? TEK GERÇEK VAR O DA TALAN! 5 2 Yanıtla
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