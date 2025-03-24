Döviz fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor,

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatlarında da değişiklik bekleniyor. Euro ve dolardaki rekor seviyelerin ardından tüm gruplarda geçerli olmak üzere artış yaşanacağı kaydedildi.

BEKLENEN ARTIŞ ORANI ŞU ŞEKİLDE

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzinde haftaya salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde, 1 lira 30 kuruşluk artış bekleniyor. Motorinde haftaya çarşamba günü için 1 liralık zam öngörülürken, otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk bir artış bekleniyor. Tahminlerin kurdaki duruma göre güncellenebileceği belirtiliyor.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.