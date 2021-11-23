Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasalardaki hareketlilik devam ederken, dolar kurunda gün içinde rekor üstüne rekor kırıldı. Yaşanan hareketlilik piyasalara da olumsuz olarak yansıdı.

SATIŞLARI DURDURDU

Köklü kurumlardan Pelit Pastanesi, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını duyurdu.

Pelit'ten yapılan açıklama şu şekilde:



Değerli iş ortaklarımız,

Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir.

Saygılarımla.

Satış Müdürü Metin Ayan