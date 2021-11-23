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Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu - Son Dakika

Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu

23.11.2021 19:30

Gün içinde dolar kurunda yaşanan hareketlilik piyasaları da etkiledi. Köklü kurumlardan Pelit Çikolata, dövizdeki dalgalanmalar ve hamma madde temininde yaşanan sıkıntılar sebebiyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattı.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasalardaki hareketlilik devam ederken, dolar kurunda gün içinde rekor üstüne rekor kırıldı. Yaşanan hareketlilik piyasalara da olumsuz olarak yansıdı.

SATIŞLARI DURDURDU

Köklü kurumlardan Pelit Pastanesi, dövizdeki dalgalanmalar ve ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını duyurdu.

Pelit'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli iş ortaklarımız,

Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir.

Saygılarımla.

Satış Müdürü Metin Ayan

Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle Pelit Çikolata satışları durdurdu
Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu

Merkez Bankası, Hamster Coin, dolar, Pelit, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu - Son Dakika
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