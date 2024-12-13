Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "zehirli Antep fıstığı" iddialarına yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "zehirli Antep fıstığı" iddialarına yanıt

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Haberler.com'a konuk olan Dr. Ersin Dilber, AB'nin "aflatoksin" nedeniyle sınırdan çevirdiği Antep fıstıklarının Türkiye'de satışa sunulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bin kamyonun birinin döndüğünü ifade eden Dilber, "İade olmayan ürünleri bile olmuş gibi haber yapıyorlar." dedi.

13.12.2024 11:39  Güncelleme: 12:05
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma'nın konuğu oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan "Dubai çikolatası" çılgınlığı, Antep fıstığına olan talebi arttırdı. Dr. Ersin Dilber, Avrupa Birliği'nin (AB) kanserojen etkilere sahip "aflatoksin" içerikli ürünleri sınırdan geri çevirdiği, ürünleri en çok geri çevrilen ülkenin Türkiye olduğu ve iade edilen tonlarca Antep fıstığının Türkiye'de satışa sunulduğu iddialarına yanıt verdi.

Dr. Ersin Dilber, 'Antep fıstığında aflatoksin krizi' iddialarına açıklık getirdi

"BİN KAMYONDAN BİRİ GERİ DÖNÜYOR"

Dilber, "Önce Dubai çikolatası, ardından Antep fıstığı meselesi gündeme taşındı. Ancak Türkiye yalnızca Antep fıstığı ile sınırlı bir tarım ülkesi değil, 200'den fazla ülkeye 2000'den fazla tarımsal ürün ihraç ediyoruz. dedi.

2023 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği dahil tüm dünyaya 4.6 milyon ton yaş meyve ve sebze ihracatı yaptığını belirten Dilber, bu ürünlerin yalnızca 6 bin tonunun geri döndüğünü söyledi. Dilber, "Binde bir oranına tekabül eden bu rakam, ürünlerin büyük çoğunluğunun kabul edildiğini gösteriyor. Bin kamyondan birinin geri dönmesinin arkasında ticari anlaşmazlık, evrak eksikliği, yol şartları gibi birçok neden olabilir." ifadelerini kullandı.

"İADE OLMAYAN ÜRÜNLERİ OLMUŞ GİBİ HABER YAPIYORLAR"

Geri dönen ürünlerde pestisit ve aflatoksin gibi sorunların yalnızca yüzlerce sebep arasında yer aldığını ifade eden Dr. Dilber, " Rusya'ya biz kamyonla nar gönderiyoruz. İçinden bir tane böcek çıktı diye Rusya bana o malı iade ediyor. Rusya'dan narlar geri döndü bunu kim yiyecek diye kamuoyuna haber yapıyorlar. Halbuki Rusya bu bildirimi yapıp bu malı içeri alıyor. Çünkü bugün Akdeniz meyve sineği Rusya'da yaşama şansı yok bu soğukta. İade olmuyor ama bunu bile haber yapabiliyor arkadaşlar." diye konuştu.

Dr. Ersin Dilber, 'Antep fıstığında aflatoksin krizi' iddialarına açıklık getirdi

"56 BİLDİRİMİN 17'Sİ AMERİKA MENŞEİLİ FISTIKLAR"

2024'te fıstıkta 56 bildirim aldığımızı ifade eden Dilber, Türkiye'deki Antep fıstığı ile Siirt fıstığı arasında aroma, kalite ve fiyat farkı olduğunu söyledi. Aynı şekilde Türk Antep fıstığıyla Amerika'nın, İran'ın ve Suriye'nin de fıstığının farklı olduğunu belirten Dilber, "56 bildirimin 17 tanesini ben Amerika menşeili fıstıklardan almışım." dedi.

Gıda güvenliği denetimlerinde Türkiye'nin konumuna değinen Dr. Dilber, tarımsal ihracatta Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olduğumuzu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan "zehirli Antep fıstığı" iddialarına yanıt

Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'zehirli Antep fıstığı' iddialarına yanıt - Son Dakika

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