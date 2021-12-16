Üye Girişi
DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor - Son Dakika

DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor

16.12.2021 09:20
DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşası devam eden Emre Barajı'nın da gövde dolgusuna başlanırken, barajın 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşası devam eden Emre Barajı'nın da gövde dolgusuna başlanırken, barajın 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yapılan yatırımlarla mümbit topraklar su ile buluşturuluyor. Manisa'nın peribacaları, ve volkanik doğal oluşumlarıyla ünlü ilçesi Kula'ya da 6. baraj kazandırılıyor. İlçe için DSİ tarafından hazırlanan "5 baraj, 3 de gölet" projesi de tamamladı. Bebekli, Çelengöz, Yurtbaşı, Eroğlu ve Konurca barajları ile Dutluca, Kula ve Saraçlar göletlerini bölge üreticisinin hizmetine sunan DSİ ilçe genelinde toplam 9 milyon 610 bin metre küp su depolama hacmine ulaştı. Kula'da toplam 16 bin 220 dekar araziyi modern sulamaya açtı.

Kula'nın 6. barajı olacak Emre Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Baraj inşaatında, sıyırma kazıları ve dip savak imalatları tamamlandı ve gövde dolgusuna başlandı. 174 bin metreküp dolgunun 37 bin 500 metreküplük kısmı bitirildi. Manisa'nın Kula ilçesi Emre köyü yakınlarındaki İmam Deresi üzerine inşa edilmekte olan barajın gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövdenin temelden yüksekliği 39 metre olacak. 490 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Emre Barajı, 1050 dekar araziye can suyu verecektir" dedi.

Bölge çiftçisine 2021 yılı rakamlarıyla 2 milyon 130 bin lira ek gelir sağlanacağını belirten Yıldız, "Emre Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Manisa Kula'da borulu-basınçla sulanan alan miktarı toplam 17 bin 270 dekara çıkacak. Sulama maliyetlerinin düşmesi ve ürün verimliliğinin artmasıyla bölge ekonomisine canlanacak. Emre Barajı sayesinde Kulalı üreticiler her yıl 2021 yılı rakamlarıyla 2 milyon 130 bin lira daha fazla kazanacak" diye konuştu. - MANİSA

DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor
DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor
DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Manisa, Baraj, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:07 Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL
08:52 Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?
08:48 Sadakatsiz'de ortalık birbirine girdi! Kavga eden Asya ve Leyla yaralandı
08:47 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar tarihi rekorunu güncelledi
08:43 Burcu Biricik'ten itiraf gibi sözler! Nalan'dan sıkılmış
08:28 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek
08:18 2000'li yıllarda daha yüksekmiş! Asgari ücretin 300 doların altında kalacağı kesinleşti
08:04 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:01 Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak
07:52 O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sahneye çıkacak ünlü isimler netleşti
Tuvaletini yaparken ayağı kayan adam, donmak üzereyken kurtarıldı: Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz Tuvaletini yaparken ayağı kayan adam, donmak üzereyken kurtarıldı: Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz         
09:22
Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL         
09:08
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 09:26:31. #1.11#
SON DAKİKA: DSİ Kula'ya yeni bir baraj kazandırıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement