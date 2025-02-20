Düğünlerin vazgeçilmezi ateş pahası oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Düğünlerin vazgeçilmezi ateş pahası oldu

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Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 423 liradan tamamladı. Güvenli limandaki fiyat artışında en çok dikkat çeken ise düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın oldu. Çeyrek altın fiyatı 6 bin liraya yaklaştı.

20.02.2025 11:10
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Küresel ticaret savaşlarının gölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler, güvenli limana talebi artırıyor.

Gram altın 3 bin 441 lira ile tüm zamanların rekorlarına imza atarken gözler, Türkiye'de düğünlerde takı olarak hediye edilen çeyrek altına çevrildi. Ons altındaki artışın da etkisiyle bir çeyrek altının fiyatı 5 bin 820 liraya ulaştı.

ÇEYREK ALTINDA 2025'TE %16,50'LİK ARTIŞ

Düğünlerin vazgeçilmezi olarak ün yapan ve 2024 yılını 4995 TL'den tamamlayan çeyrek altın fiyatları 1 Ocak 2025'ten bu yana %16,50 arttı. Fiyatın 6 bin liraya ulaşmasına yalnızca yüzde 3,5'lik fark kaldı.

ONS ALTIN ÖNEMLİ EŞİKTE

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 960 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 930 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

NOT: Bu haberde yer alan içerikler yatırım tavsiyesi değildir.

Düğünlerin vazgeçilmezi ateş pahası oldu

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düğünlerin vazgeçilmezi ateş pahası oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ayşe onat:
    yavv anlamıyorum ıslatıp ıslatıp altın mı yiyorsunuz .neden sürekli altın almaya çalışıyorsunuz ki.kendinizi ıztırap içinde bırakacağına fani gibi davranmıyorsunuz,bugün varız yarın yokuz bu kadar basit.Hayatınızı formül yapmayın kendiniz yapmış olsanız bile çözemezsiniz. 3 9 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ayşe bu ekonomi haberi... sen alamasanda alanlar var.. haber işine gelmiyorsa atla..okuma..o zaman gereksiz yorum yaomazsın...anladın sanırım. 8 2 Yanıtla
  • Volkan:
    ayşe ne diyor yahu. akepeden önce insanlar cumhuriyet altını takardı. şimdi gram altın takamıyor. varız yokuz diye edebiyat yapmış. aynen öyle. varlığımızda en iyi hayatı yaşamak hakkımız değil mi. 4 2 Yanıtla
  • Fikret Atmaca:
    Altın fiyatları bu mecralarda reklam edilerek artıyor.insanlara koyun misali artacak deyip aynı anda altına hücum yaptırıyorlar, talep olunca arz fiyatları artıyor.ekonomiyke alakası yok. sizler de altın alınca elinizde geçim paranız kalmıyor sıkıntı çekiyorsunuz.yani kendinizi dara sokuyorsunuz. almayın bakın fiyatlar nasıl düşüyor. (kime anlatıyorum acaba.) 1 3 Yanıtla
  • ayşe onat:
    fikret bey ne güzel söylediniz .ekonomiden çok iyi anlayan arkadaşlarımız lütfen kötü niyetli insanların ekmeğini artırmayın.aklınızı paranın esiri yapmayın . 1 2 Yanıtla
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