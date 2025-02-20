Düğünlerin vazgeçilmezi ateş pahası oldu

Ekonomi

Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

Küresel ticaret savaşlarının gölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler, güvenli limana talebi artırıyor.

Gram altın 3 bin 441 lira ile tüm zamanların rekorlarına imza atarken gözler, Türkiye'de düğünlerde takı olarak hediye edilen çeyrek altına çevrildi. Ons altındaki artışın da etkisiyle bir çeyrek altının fiyatı 5 bin 820 liraya ulaştı.

ÇEYREK ALTINDA 2025'TE %16,50'LİK ARTIŞ

Düğünlerin vazgeçilmezi olarak ün yapan ve 2024 yılını 4995 TL'den tamamlayan çeyrek altın fiyatları 1 Ocak 2025'ten bu yana %16,50 arttı. Fiyatın 6 bin liraya ulaşmasına yalnızca yüzde 3,5'lik fark kaldı.

ONS ALTIN ÖNEMLİ EŞİKTE

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 960 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 930 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

NOT: Bu haberde yer alan içerikler yatırım tavsiyesi değildir.