Düğününden kalan 4 bileziğini satıp 1 inek alarak hayvancılık işine giren kadın 5 milyon liralık servet sahibi oldu

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 15 yıl önce evde canı sıkıldığını ve aile bütçesine destek olmak istediğini söyleyip hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı.

20 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 5 MİLYONLUK SERVETİN SAHİBİ OLDU

İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla polis memuru eşinin desteğiyle de inek sayısını 20'ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 15 senenin ardından 170 büyükbaş, 150 küçükbaş hayvanın sahibi oldu. Kurban bayramlarında kurbanlık, günlük süt ve yumurta satışlarıyla servetine servet katan Öncel, 20 dönümlük arazide kurulu 5 milyonluk servetin sahibi oldu.

"SAĞLIĞIM EL VERDİĞİNCE BU İŞİ YAPACAĞIM"

Başarı hikayesini anlatan Fatma Öncel, hayvancılığı sevdiği için ev hanımlığını bırakıp böyle bir işe girdiğini söyledi. Şuanda toplamda 350'ye yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanının olduğunu aktaran Öncel, "Şuan hayvan fiyatları yükseldi ve satacak olursam 5 milyon liraya yakın para ediyor. Birisi için 10 milyon lira verseler yine de bu işi bırakmam. Sağlığım el verinceye kadar bu işi yapacağım" dedi.

"GÜNLÜK 700-800 KİLO SÜT ÇIKIYOR"

Bu yıl girdi maliyetleri arttığı için kurbanlık satışlarının yükseldiğini ve bunun hayvan fiyatlarına yansıdığını belirten Öncel, "Ama yine de satış yapıyorum. Küçükbaşlardan adaklık veriyorum, sütten ve yumurtadan kazanıyorum. Şuan sadece sütten kazanıyorum. Günde 700-800 kilo süt çıkıyor. Perakende satış yapıyorum. Sütün kilosunun 10 liradan veriyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMDAN DAHA FAZLA HAYVANLARIMLA İLGİLENİYORUM"

Öncel, mesai saatinin olmadığını da sözlerine ekleyip şunları söyledi: "Benim saatim yok. Sabah 5'te işçilerle birlikte kalkıyorum. Onlar akşam evlerine gidiyor, ben gece saatlerine kadar çalışıyorum. Gece 2-3'te hayvanların doğumuna bile kalktığım oluyor. Zor kalmadığım sürece, buzağıları kendim doğurtuyorum. Çocuklarımdan daha fazla bunlarla ilgileniyorum. Bütün günümü onlarla geçiriyorum. Kıskanıyorlar ama onlar da hayvancılığı seviyor. Hayvancılığa değer verilsin, tarım bitmesin. Hayvancılığı bırakmasınlar."

"BÖYLE OLACAĞINI ÖNCEDEN SÖYLESELER İNANMAZDIM"

Başarılı iş kadının eşi Saadettin Öncel ise, eşinin bu kadar ilerleyebileceğine kendisinin de inanamadığını belirterek, "Daha önce polis memuruydum. Şuan emekliyim. Doğudan buraya tahinimiz çıktığında, eşimin canı çok sıkılıyordu. Çalışmak istediğini söyledi. 'İnek alayım' dedi, önce gülüp geçtim. Sonra sermaye için bilezikleri sattı. Kendine buzağı olan bir inek aldı. İlk başlarda küçümseniyordu ama kar ettikçe inek sayısını arttırmaya başladı. Ben de maaşım ve zamanımla destek vermeye başladım. Böyle olacağını önceden söyleseler, inanmazdım. Hayaldi gerçek oldu." dedi.