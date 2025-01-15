Dünya ekonomilerinin merakla beklediği veriler açıklandı

Ekonomi

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Piyasaların merakla beklediği ABD aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. ABD'de enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, aralık ayında yüzde 0,4 artarken, 2024'ün tamamında yüzde 2,9 yükseldi. Aralık'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3.2 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 2,9 yönündeydi.

Aylık bazda da tüketici fiyatları beklentileri biraz aştı. Piyasalar artışın yüzde 0,3 seviyesinde olmasını bekliyordu ve yüzde 0,4 arttı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 2,6 artarken, yıllık yüzde 0,5 düştü; gıda fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 arttı. Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

ENFLASYON, FAİZ VE ALTIN FİYATLARI ÜSTÜNDE DE ETKİLİ

Enflasyon verileri ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını doğrudan etkileyebiliyor. ABD'de bugün açıklanan olan TÜFE verisi altın fiyatları için de büyük öneme sahip.

Amerikan Merkez Bankası (Fed)'nın tutanaklarında enflasyona ilişkin düşüş beklentisinin zaman alabileceğine yönelik yorum, küresel risk iştahının bir müddet daha yüksek seyredeceğine yönelik algı sebebiyle güvenli limana yönelik yönelimleri yüksek tuttu.