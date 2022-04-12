Dünya meditasyon uygulamalarına yarım milyar dolar harcayacak - Son Dakika
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Dünya meditasyon uygulamalarına yarım milyar dolar harcayacak

12.04.2022 11:41
Dünya meditasyon uygulamalarına yarım milyar dolar harcayacak

Deloitte'un hazırladığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre, meditasyon ve farkındalık uygulamaları, 2022'de 500 milyon dolarlık bir pazara dönüşecek.

Deloitte'un hazırladığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre, meditasyon ve farkındalık uygulamaları, 2022'de 500 milyon dolarlık bir pazara dönüşecek.

Deloitte'un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporuna göre, meditasyon ve farkındalık (mental health) uygulamaları, 2022'de de hızlı büyümelerini sürdürecek. Araştırmaya göre, dünya genelinde halen 20 bini aşkın meditasyon ve farkındalık uygulaması kullanılıyor.

Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, meditasyon ve farkındalık uygulamalarının kullanımında görülen bu artışta, pandeminin de büyük etkisi olduğunu söyledi. Aslantaş, "Bu tür uygulamalar kaygı ve depresyon gibi yaygın ruh sağlığı sorunlarıyla baş etmede kullanılıyor. Son iki yıldır hayatımızın her alanını etkileyen pandeminin de etkisiyle, bugün dünya genelinde 800 milyona yakın insan ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya. Bu durum pek çok insanın, meditasyon ve farkındalık uygulamalarına olan bakış açısını da değiştirdi" diye konuştu.

Profesyonel yardım verecek personel sayısı yetersiz

Araştırmaya göre, dünya genelinde pandemiyle birlikte artan ruh sağlığı sorunlarına çözüm getirebilecek profesyonel personel sayısı da vakalara müdahale de sayıca yetersiz kalıyor. Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde personel yetersizliği daha da fazla göze çarpıyor. Uzmanlar, pek çok vakada, meditasyon ve farkındalık uygulamalarının semptomların azalmasında etkili rol oynayabildiğini vurguluyor.

Küresel ekonomi için büyük tehdit

Araştırmaya göre, pandemi öncesinde ruh sağlığı sorunlarının, dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 2,5 trilyon doları bulduğu tahmin ediliyordu.

Pandemi etkileri dahil edilmeden bu maliyetin, 2030 yılına kadar 6 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Sadece 2021'de kaygı ve depresyon nedeniyle yaşanılan verim kaybının maliyetinin 1 trilyon dolar olduğu öngörülüyor.

Şirketin 1995 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programının Türkiye ayağında 2021'in en hızlı büyüyen şirketi Meditopia olmuştu. Dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan meditasyon uygulaması Meditopia, geçen üç yılda yüzde 2 bin 124'lik bir büyüme oranı gösterdi. - İSTANBUL

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Telekomünikasyon, ruh sağlığı, dolar, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya meditasyon uygulamalarına yarım milyar dolar harcayacak - Son Dakika


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