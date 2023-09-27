Dünyaca ünlü dev banka BofA, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı - Son Dakika

Dünyaca ünlü dev banka BofA, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı

Son Güncelleme: 27.09.2023 17:35

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Bank of America, dolar/TL ve faiz tahminini açıkladı. Dev bankanın yıl sonu dolar tahmini 30 TL olurken, Merkez Bankası'nın politika faizinde zirve tahmini ise yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Bank of America (BofA), gelişmekte olan ülkelere ilişkin tahminlerini paylaştığı raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerine de yer verdi. Raporda yıl sonu dolar/TL tahmini 30 TL olarak açıklanırken, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e kadar yükselteceği belirtildi.

DOLAR/TL TAHMİNİ

Lirada düzenli bir değer kaybı beklediklerini belirten BofA'nın 2023 son çeyrek için dolar/TL tahmini 30 seviyesinde oldu. Bankanın dolar/TL kuruna ilişkin tahmini 2024 ilk çeyrek için 32, ikinci çeyrek için 35, üçüncü çeyrek için 37 seviyesinde oldu.

FAİZ TAHMİNİ

BofA'nın Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde zirve tahmini ise yüzde 45 olarak gerçekleşti. Raporda, "TCMB muhtemelen fiyatlanandan daha fazla faiz artırımı yapacak" ifadelerine yer verildi.

EKONOMİYE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER

Ekonomiye dair risklerin sıralandığı raporda ayrıca yükselen petrol fiyatlarının cari açık konusundaki riskleri artırdığı, TCMB üzerindeki faiz baskısının da yükseleceği belirtildi. Raporda öne çıkan bölümler şöyle:

  • Brent petrolün fiyatı son üç ayda yüzde 27 arttı ve kış aylarında da petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalma riskini görüyoruz.
  • Yüksek petrol fiyatı sadece yüksek enflasyon anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmeye istekli olması halinde açığın düzeltilmesine yardımcı olmak için iç talepteki yavaşlamanın daha keskin olması gerekeceği anlamına geliyor.
  • Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu kış olmasa da yerel seçimlerden sonra faiz artırma yönünde daha fazla baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2024'teki yüzde 45'lik nihai faiz oranımızda yukarı yönlü risk görüyoruz.
  • Uzun vadeli cari açık bazlı modelimize göre, TL ciddi oranda aşırı değerlenmiş durumda.

Bank Of America Corp., Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü dev banka BofA, yıl sonu dolar tahminini 30 TL olarak açıkladı - Son Dakika


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