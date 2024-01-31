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Dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su istifa etti! Şirketin hisseleri bir anda çakıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su istifa etti! Şirketin hisseleri bir anda çakıldı

Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.

31.01.2024 18:05  Güncelleme: 18:43
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İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson istifa etti. Görevden ayrılan CEO Helena Helmersson'un 4 yılın ardından şirketten ayrılmaya karar verdiğini, görevin "çok zahmetli" olduğunu ve devam edecek enerjiye sahip olmadığını söylemesiyle, H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.

SATIŞLAR BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞAMIŞTI

H&M, aralık ve ocak ayındaki satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 düştüğünü ve bu durumun alışverişin en yoğun olduğu Noel dönemi için kötü bir işaret olduğunu açıklamıştı.

RAKİPLERİYLE YARIŞMAKTA ZORLANIYORDU

İnditex'in ardından dünyanın borsada işlem gören en büyük ikinci giyim perakendecisi olan H&M, satışları hızla büyüyen Zara ve Shein ile rekabet etmekte zorlanıyordu.

YENİ CEO 18 YILDIR ŞİRKETTE ÇALIŞAN ERVER OLDU

18 yıldır H&M'de çalışan 42 yaşındaki yeni CEO Erver, şirketin ana markası H&M'in başkanlığını yürütmekteydi. Erver, CEO'luk görevinin yanı sıra bu göreve devam edecek. H&M'in dördüncü çeyrek faaliyet kâr marjı üçüncü çeyrekteki yüzde 7.8'den yüzde 7.2'ye gerilemişti. Şirket, hedefinin yüzde 10 olduğunu açıklamıştı.

Dünyaca ünlü giyim firması H&M\'in CEO\'su istifa etti! Şirketin hisseleri bir anda çakıldı

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Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su istifa etti! Şirketin hisseleri bir anda çakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su istifa etti! Şirketin hisseleri bir anda çakıldı - Son Dakika
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