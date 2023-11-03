Dünyaca ünlü kripto para borsasının kurucusu, dolandırıcılıktan hapse giriyor

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FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla Manhattan Federal Mahkemesinde bir aydır devam eden davada jüri karara vardı. Mahkeme, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ı suçlu buldu.

CEZASI İLERİ BİR TARİHTE BELİRLENECEK

Mahkeme üyeleri dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan eski CEO'yu suçlu buldu. Bankman-Fried'ın cezası, Yargıç Lewis Kaplan tarafından ileri bir tarihte belirlenecek.

İFLAS ETMİŞTİ

Kasım 2022'de kripto borsası FTX iflas etmiş ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifasını açıklamıştı. Bankman-Fried FTX'in batmasının ardından tutuklanmıştı. Kişisel servetinin 26 milyar dolar olduğu tahmin edilen Bankman-Fried, Washington'daki en büyük siyasi bağışçılardan biriydi.

İKİNCİ DAVANIN GELECEK YIL GÖRÜLMESİ PLANLANIYOR

Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024'te yapılması planlanıyor.