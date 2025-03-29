Dünyanın en büyük bankasını dolandırdı

ABD'li girişimci Charlie Javice, JPMorgan Chase'i 175 milyon dolarlık anlaşmayla dolandırmaktan suçlu bulundu. Mahkeme kararı, New York'ta bir zamanlar umut vaat eden bir girişimin alev almasından kimin sorumlu olduğu konusunda haftalarca süren ifadelerin ardından geldi. Javice tarafından 2016 yılında kurulan Frank, kullanıcıların üniversite mali yardımına başvurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyordu.

JPMorgan, 32 yaşındaki Javice'i, gerçekte 300 binden az müşterisi olmasına rağmen 4 milyondan fazla müşterisi olan bir şirket için 175 milyon dolar ödeyerek bankayı kandırmakla suçladı.

E-POSTALAR YAYINLANDI

Varlıklarına göre ABD'nin en büyük bankası, 2022'nin sonlarında Javice'e dava açtı. JPMorgan davasında, Javice'in sahte bir müşteri listesi oluşturmak için bir veri bilimcisini işe aldığı e-postaları yayınladı. Ardından, Nisan 2023'te Adalet Bakanlığı Javice'i, on yıllarca hapis cezası gerektiren telgraf ve banka dolandırıcılığı da dahil olmak üzere dört suçla suçladı. Javice o yılın 3 Nisan'ında Newark Havalimanı'nda tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Javice suçsuz olduğunu savunmuş ve dava boyunca masum olduğunu söylemişti; avukatları JPMorgan'ı, başka taliplerin çıkacağından korktuğu için Frank'in satın alma işlemini tamamlamakta acele etmekle suçladı. Ceza duruşması Ağustos ayında yapılacak.