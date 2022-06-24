Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Birleşik Krallık merkezli The Economist "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporunu yayımlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana, corona virüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle 34. sıraya düşen Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden ilk sırayı kaptı.

Raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" denildi.

Ayrıca kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev ise Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Rusya'nın kentleri olan Moskova ve St. Petersburg'un sıralaması ise batı yaptırımlarının etkisiyle düştü.

Moskova

İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri;

10-OSAKA, JAPONYA

9-AMSTERDAM, HOLLANDA

8- TORONTO, KANADA

7- ALMANYA, FRANKFURT

6- CENEVRE, İSVİÇRE

5- VANCOUVER, KANADA

4- CALGARY, CANADA

3- ZÜRİH, İSVİÇRE

2- KOPENHAG, DANİMARKA

1- VİYANA, AVUSTURYA