Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor - Son Dakika
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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

24.06.2022 14:05
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

The Economist'in araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan çalışmada dünyanın en yaşanabilir şehirleri listelendi. Avusturya'nın başkenti Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehri seçilirken 172 şehrin 30 kriter baz alınarak değerlendirildiği listede Avrupa'dan 6 şehir ilk 10'da yer aldı.

Birleşik Krallık merkezli The Economist "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporunu yayımlandı. Avusturya'nın başkenti Viyana, corona virüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle 34. sıraya düşen Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden ilk sırayı kaptı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" denildi.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

Ayrıca kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor
Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev ise Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Rusya'nın kentleri olan Moskova ve St. Petersburg'un sıralaması ise batı yaptırımlarının etkisiyle düştü.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor
Moskova
İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri;

10-OSAKA, JAPONYA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

9-AMSTERDAM, HOLLANDA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

8- TORONTO, KANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

7- ALMANYA, FRANKFURT

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

6- CENEVRE, İSVİÇRE

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

5- VANCOUVER, KANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

4- CALGARY, CANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

3- ZÜRİH, İSVİÇRE

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

2- KOPENHAG, DANİMARKA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor

1- VİYANA, AVUSTURYA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor
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Son Dakika Ekonomi Dünyanın en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Bir tanesi var ki zirveyi hiç bırakmıyor - Son Dakika


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