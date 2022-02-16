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Düzce Belediyesi suda KDV indirimi yaptı - Son Dakika

Düzce Belediyesi suda KDV indirimi yaptı

16.02.2022 12:11
Düzce Belediyesi suda KDV indirimi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Düzce Belediyesi de harekete geçerek su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Düzce Belediyesi de harekete geçerek su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına açıklanan KDV düzenlemesiyle KDV indiriminin uygulanmaya başlamasının ardındın Düzce Belediyesi de harekete geçti. Düzce Belediyesi de su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla su fiyatlarında KDV oranının yüzde 1 olarak düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

"Vatandaşlarımızı her alanda düşünüyoruz"

Düzcelilerin her zaman yanında olduklarını ve gereken adımların da vatandaşların menfaati üzerine atıldığını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından biz de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptık. Mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine, 14 Şubat'tan geçerli olmak üzere yeni fiyat uygulanmaya başladı. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediyesi, Düzce, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce Belediyesi suda KDV indirimi yaptı - Son Dakika Ekonomi


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