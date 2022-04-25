"E-ticaret girişimciliği trend haline geldi" - Son Dakika

Türkiye'de ve dünyada girişimci sayısı her geçen gün artıyor. Riskli bir ekosistem olan girişimcilikte başarı oranı yüzde 10 gibi oldukça düşük rakamlarda seyrediyor. Başarıyı yakalayan startup'lar ise, kısa sürede büyüyebiliyor, global markalarla iş birliği fırsatı bulabiliyor. Girişimcilerin en başta desteklenmesi, başarı oranını artırıyor. İş koçu Özgür Efesoylu, girişimcilikte yeteneklere ve iş fikrine odaklanmak gerektiğini ifade ederek, "Bir girişimci adayının her türlü belgesi olabilir; ama yeteneği ya da yetkinliği yoksa bu girişim başarısız olacaktır. Gençler, yetkinlik kazanmaya odaklanmalıdır" dedi. Efesoylu, son yıllarda e-ticaret girişimciliğinin trend haline geldiğini de ifade etti.

Pazarlama uzmanı ve iş koçu Özgür Efesoylu, girişimcilik ekosistemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. "Türkiye'de çok yetenekli gençler ve girişimci adayları var" diyen iş koçu, girişimciliğin birçok kurum tarafından desteklendiğine dikkat çekti. "Girişimcilikte fikir kadar fonlar ve girişimci motivasyonu da çok önemlidir" diyen deneyimli iş koçu Efesoylu, "Girişimciler yatırımcıları, yatırımcılar girişimcileri bekliyor. İyi bir iş fikri bulunuyor; ama yatırımcı bulunamıyor. Girişimci adayı nereden başlayacağını bilemiyor. Bu durumda bir köprü gerekiyor. Power Team olarak bu köprüyü oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"E-TİCARET, GİRİŞİMCİLER İÇİN CAZİP BİR EKOSİSTEM HALİNE GELDİ"

E-ticaret girişimciliğinin son yıllarda trend olduğuna işaret eden Özgür Efesoylu, şu bilgileri paylaştı:

"E-ticaret girişimcilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Çünkü ticaret, dijitalleşiyor. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin (ETBİS) verilerine göre, 2021 yılında e-ticaret siparişlerinin adedi 3 milyar 347 milyon adede ulaştı. Bu rakam, 2020 yılında 2 milyar 297 milyon olarak gerçekleşmişti. Yani online alışveriş yapanların sayısı her geçen yıl katlanarak artıyor. Bu sebeple e-ticaret, girişimciler için cazip bir ekosistem haline geldi. Özellikle dijital sistemlere yatkın olan gençlerin e-ticaret sektörünü göz ardı etmemesi gerekir. Çünkü e-ticarette girişimciler için çok büyük bir pasta var"

Efesoylu, e-ticaret startup'ları için girişimci adaylarının dinamizminin yüksek olması gerektiğine işaret ederek, "Bu ekosistemde farklı şeylere odaklanmak gerekir. Niş ürünler bulunmalı; teknolojiye hakim olunmalı; e-ticaret trendleri takip edilmeli ve yeniliklere açık olunmalıdır. Ayrıca, Ar-Ge de çok önemli. Bu kriterleri karşılayan startup'lar, e-ticarette parlayabilir, çok iyi yatırım alabilir" sözlerini vurguladı.

"GENÇLER, YETKİNLİK KAZANMAYA ODAKLANMALI"

Girişimcilikte bazı yetkinliğin önemine işaret eden Efesoylu, şunları kaydetti:

"Global girişimcilik ekosistemine baktığımızda artık şirketler diploma bile istemiyor. Yeter ki iyi bir iş fikri olsun. Burada yeteneklere ve iş fikrine odaklanmak gerekir. Çünkü bir girişimci adayının her türlü belgesi olabilir; ama yeteneği ya da yetkinliği yoksa bu girişim başarısız olacaktır. Yetkinliliği olan bir kişi hem girişimci olabilir; çok iyi bir yerde istihdam edilebilir. Örneğin; iyi bir yazılımcı kendi startup'ını başlatabilir ya da çok iyi bir maaşla iş bulabilir. Bu sebeple gençler, yetkinlik kazanmaya odaklanmalıdır. Bu noktada gençlere yol gösteriyoruz" sözlerine işaret etti.

"GİRİŞİMCİLERİN YOL ARKADAŞIYIZ"

Power Team'in dünya markası olması için çaba sarf ettikleri belirten Efesoylu, yeni bir iş kurmak ya da iş fikrini geliştirmek isteyen girişimci adaylarına 360 derece destek sağladıklarını vurgulayarak, "Çözüm üretemedikleri ya da tıkandıkları noktalarda biz varız" dedi.

Bu konuda gerekli eğitimleri verdiklerini ve girişimcilik ekosisteminde nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrettiklerini ifade ederek, "Girişimcilerin yol arkadaşıyız. Girişimci olmak isteyen herkese rehberlik ediyoruz. Profesyonel girişimci olmak için engelleri kaldırmanın yollarını gösteriyoruz. Startup başarısızlıklarından ders çıkarmayı, girişimcilik motivasyonunu ve inovasyona açık olmayı öğretiyoruz"