E-Ticaret Zirvesi'nde 'büyüme' konuşuldu - Son Dakika

Pazarlama Türkiye tarafından organize edilen E-Ticaret Zirvesi yapıldı. Ana temasının 'büyüme' olduğu zirvede, e-ticaret şirketlerinin büyüme hızı, e-ticaret sektörünü etkileyen dinamikler, 2022'de e-ticaret alanında beklentiler konuşuldu. Pandemi ile hem tüketici hem de üretici bazında önemi hızla artan e-ticaret kavramının dünü, bugünü ve yarınının masaya yatırıldı zirve online olarak yapıldı.

Pazarlama Türkiye tarafından organize edilen E-Ticaret Zirvesi'nin Teknolojik İş Ortağı Vodafone Business olurken, Aras Kargo, Petal Search ve Ticimax ise ana sponsor olarak zirveye destek sundu. Zirveye Twentify araştırma sponsoru ve Setrow ise destek sponsorluğuyla katkıda bulundu.

E-ticaret sektörünün önemli markalarının yanı sıra sektöre doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet sunan isimleri buluşturdu. 15 konuşmacıyı ve 2 binin üstü katılımcıyı ağırlayan zirvede; e-ticaret şirketlerinin büyüme hızı, e-ticaret sektörünü etkileyen dinamikler, 2022'de e-ticaret alanında beklentiler, kargo şirketlerinin konumu, perakende şirketlerinin e-ticaret yatırımları, sürdürülebilirliği ve ivmeyi korumak adına şirketlerin benimsedikleri yeni stratejiler tartışıldı.

ZİRVENİN ANA TEMASI 'GROWTH' OLDU

Teknoloji girişimlerini, dijitalleşen şirketleri, B2B ve B2C şirketleri, medya ve iş dünyasının alanında öne çıkan isimlerinin yanı sıra markaları ve geleneksel perakendecilerden oluşan geniş bir topluluğu ağırlayan zirvenin ana teması 'Growth' (Büyüme) oldu.

KESTİOĞLU: TÜM MÜŞTERİLERİMİZE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ERİŞİM SAĞLADIK

Zirvede konuşan ve e-ticaret sektörüyle ilgili olarak katılımcıları bilgilendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Yaşanan pandemi süreci iş ve özel hayatımız derinden etkiledi. En fazla etkilenen sektörlerin başında ise perakende sektörü geldi. Bu dönemde birçok markanın ayakta kalabilmesi için e-ticaret önemli bir dinamik oldu. Bu periyotta e-ticaret sektörüne ait rakamlarda muazzam büyümeler gördük. Diğer yandan ise e-ticaret sektörü dijital dönüşümü gerekli kıldı. Bu kritik süreçte perakende şirketlerinin kesintisiz bir şekilde işlerini sürdürmelerine olanak tanıdık. Yeni nesil bağlantı hizmetlerimiz ile perakende şirketlerine destek sunduk. Vodafone Business olarak dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde geleneksel iş yapış biçimlerini değiştirebilmeleri için özellikle ekonomimizin can damarı olan KOBİ'lerin desteklenmesine de büyük önem verdik. Bu zorlu dönemde dijitalleşmenin gücünü kullanarak KOBİ ve esnaf müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağlarken, yeni döneme daha hızlı uyum sağlamaları için çözümlerimizle destek sunduk" dedi.

SEVİNÇ: KULLANICILARIN DATALARINI HIZLANDIRIYORUZ VE DAHA İYİ BİR DENEYİM SUNUYORUZ

Etkinlikte konuşan Huawei Bulut Çözümleri Yöneticisi Rıza Can Sevinç ise "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında piyasaya çıkan Huawei Cloud projesi büyük bir ivme yakaladı ve çok hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Geçen yıla oranla %2 oranında büyüme gösteren bu proje, kullanıcıların kaynaklarını daha doğru bir biçimde kullanmasına olanak sağlıyor. Akıllı dashboard'lar yardımıyla kullanıcılar birçok analize ulaşabiliyor ve maliyet avantajı yakalıyor. Öte yandan Huawei Cloud CDN ile kullanıcıların datalarını hızlandırıyoruz ve daha iyi bir deneyim sunuyoruz" diye konuştu.

PINARLI: E-TİCARET FİRMALARINA YÖNELİK BİR DÖNÜŞÜM SAĞLIYORUZ

E-ticaret alanında birçok alternatif sunduklarını ifade eden Huawei İş Geliştirme Yöneticisi Baturay Pınarlı da "Arama motorumuz Petal Search ile e-ticaret alanında faaliyet gösteren şahıslara veya kurumlara birçok avantaj sağlıyoruz. Öte yandan Petal Search ile birlikte özel günlere yönelik alternatif çalışmalarımız da mevcut. Bu çalışmalar doğrultusunda partnerlerimiz ile kullanıcılarımızı buluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz özel anlaşmalarla e-ticaret firmalarına yönelik bir dönüşüm sağlıyoruz. Bugün Türkiye'de Petal Search'ın aktif kullanıcı sayısı günlük bazda 3 milyonunun üzerinde. Bu sayı giderek artıyor. Petal Search'ın yanı sıra AI Search ve Huawei Assistant ile de firmaları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEMLİ: 16 YILDIR SADECE E-TİCARET ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye'de ve dünyada birçok markaya e-ticaret altyapı hizmetleri sağladıklarını ifade eden Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli ise "Yaklaşık olarak 16 yıldır sadece e-ticaret üzerine çalışıyoruz. E-ticaret yazılımları geliştiriyoruz ve e-ticareti bir meslek olarak icra edenlere destek oluyoruz. 180'den fazla çalışanımızla 14.000'in üzerinde müşteriye hizmet veriyoruz. Şu anda aktif bir merkezimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra 2 tane AR-GE merkezimiz de mevcut. Bu merkezlerde Ticimax ürünlerini ve yan ürünlerimizi geliştiriyoruz. Ticimax olarak yüzde 42'lik bir pazar payına sahibiz. Müşterilerimize e-ticaretin tüm alanlarına ilişkin 7/24 hizmet sunuyoruz. Ayrıca Türkiye'de kendi bulut altyapısı olan tek firmayız diyebilirim. Üç farklı veri merkezinde tamamen kendi sunucularımız üzerinden hizmet veriyoruz. Bu sayede Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutmuş oluyoruz" dedi.

OĞUZ: 6T SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRDİK

Etkinliğin diğer konuşmacılarından Aras Kargo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Cem Oğuz da "İşin teslimat ve iade noktasında önemli bir görev üstlenen kargolar, bugün e-ticaret ekosisteminin de ayrılmaz bir parçası olarak görev üstleniyorlar. Bu bağlamda biz de Aras Kargo olarak özellikle dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırdığımız 2016 yılından bu yana e-ticareti odağımıza alarak, tüm süreçlerimizi oluşturmaya ve yönetmeye çalışıyoruz. Bu noktada, 2016'da 4G'ye geçilmesi ile internet penetrasyonunun artması ve buna bağlı olarak da e-ticaretin büyümesi bizim de B2B ağırlıklı olarak çalışan bir firmadan B2C'ye dönüşümümüzü hızlandırdı. Bu amaçla aynı yıl hayata geçirmeye başladığımız ve bugün odağımızda olan 6T sistemimizi geliştirdik. Talep, Toplama, Tasnifleme, Taşıma, Teslimat ve Tahsilat süreçlerini kapsayan bu sistemi başta fiziksel olmak üzere tüm alanlardaki dijital dönüşümümüz ile yürütmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin en büyük kargo firmalarından biri olarak müşteri deneyimini esas alan, e-ticaret odaklı ve tüm süreçleri ile dijital dönüşümünü devam ettiren bir şirket olarak büyümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

ZİRVEDE 19 MARKAYA ÖDÜL VERİLDİ

E-Ticaret Zirvesi'nin sonunda toplam 19 kategoride markaya ödülleri takdim edildi. Ödül alan markalar ve kategorileri şu şekilde:

"En İnovatif Site Kategorisi: Trendyol

Yılın Yükselen Araç Kiralama Sitesi: Avis

Yılın Yükselen Ayakkabı Sitesi: FLO

Yılın Yükselen Beyaz Eşya Sitesi: Arçelik

Yılın Yükselen Biletleme Sitesi: Biletix

Yılın Yükselen Çocuk Giyim Kategorisi: ebebek

Yılın Yükselen Erkek Giyim Kategorisi: Altınyıldız Classics

Yılın Yükselen E-Ticaret Servis Sağlayıcısı: Ticimax

Yılın Yükselen Ev Tekstili Kategorisi: Karaca Home

Yılın Yükselen Gıda&Market Uygulaması: Getir

Yılın Yükselen İkinci El Ürün Sitesi: Letgo

Yılın Yükselen Kadın Giyim Kategorisi: LC Waikiki

Yılın Yükselen Kargo Şirketi: Aras Kargo

Yılın Yükselen Kişisel Bakım Sitesi: Gratis

Yılın Yükselen Küçük Ev Aletleri Sitesi: Arçelik

Yılın Yükselen Online Pazaryeri: Trendyol

Yılın Yükselen Ödeme Sistemi: İyzico

Yılın Yükselen Yapı Market & Ev Dekorasyon Sitesi: Koçtaş

Yılın Yükselen Yemek Sipariş Sitesi: Yemeksepeti."