Easycep 2022 yılı sonuna kadar 200 bin telefonu yenilemeyi hedefliyor - Son Dakika
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Easycep 2022 yılı sonuna kadar 200 bin telefonu yenilemeyi hedefliyor

29.06.2022 00:57
Easycep 2022 yılı sonuna kadar 200 bin telefonu yenilemeyi hedefliyor

Kullanılmayan ya da değiştirilmek istenen telefonları kullanıcılardan satın alıp kendi tesisinde yenileyen Easycep, yılı sonuna kadar 200 bin telefonu yenilemeyi hedefliyor.

Kullanılmayan ya da değiştirilmek istenen telefonları kullanıcılardan satın alıp kendi tesisinde yenileyen Easycep, yılı sonuna kadar 200 bin telefonu yenilemeyi hedefliyor.

2018 yılında kurulan Easycep, Ticaret Bakanlığı'nın lisansını verdiği yenileme tesisinde elektronik cihazları yenilemeye devam ediyor. Kullanılmayan telefonları kendi tesisinde yenileyip son kullanıcısına, yüzde 1 KDV ve uygun fiyat avantajıyla ulaştıran şirket, 2022 yılı sonuna kadar 200 bin telefonu yenilemeyi hedefliyor. 3 bin metrekarelik yenileme tesisinde faaliyet gösteren şirket yıl sonuna kadar da 160 olan çalışan sayısını 360'a çıkartacak.

Geliştirdikleri iş modeli ile ilgili bilgi veren Easycep Ceo'su Mehmet Akif Özdemir, "Easycep 2018 yılına kuruldu. İnsanların kullanmadığı ya da değiştirmek istedikleri ikinci el elektronik ürünleri satın alarak yeniliyor. Yeniledikten sonra 12 ay garantili şekilde son kullanıcıya satılıyor. Yenilediğimiz telefonlarda bir önceki kullanıcıya ait kişisel veriler temizlenmiş oluyor. Yenilenmiş telefonlar 12 ay taksitle de satılıyor. Easycep'in iki yönlü bir iş modeli var. İnsanların çekmecelerinde bekleyen ya da hali hazırda kullandıkları telefonları alıyoruz. Bunları tesisimizde yeniliyoruz, 12 ay garanti ve 14 gün koşulsuz iade hakkı ile yeniden satışa çıkarıyoruz" dedi.

"Yenilenen cihazlar uygun fiyata yüzde 1 KDV avantajıyla satılıyor"

Yenilenen telefonların ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Özdemir, "Yıl sonuna kadar 200 bin adet telefon yenilenmiş ekonomiye kazandırılmış olacak. Yenilediğimiz telefonların yaklaşık 700 milyon TL'lik değeri var. Bu para sıfır telefonlar alınmadığı için yurt içinde kalacak. Cari açığa bu şekilde katkıda bulunulmuş olacak. Vatandaşlar cihazları çok kolay bir şekilde bize ulaştırabiliyor. Yenilediğimiz cihazları yüzde 1 KDV ile satıyoruz. Uygun fiyata telefon almak isteyenler yenilenmiş sıfır cihazlara ulaşabiliyor" diye konuştu.

Yenilenen telefonların güvenli bir şekilde son kullanıcısına sunulduğunu belirten Özdemir, "Burada kişilerin kişisel verilerinin güvenliği de çok önemli. Telefonu bize satan müşterilerimizin içleri rahat olsun. Telefonu tamamen sıfırlıyoruz. Kişisel veri bırakmıyoruz. Tüm yenileme işlemleri 24 saat kapalı devre bir sistemle kayıt altına alınıyor. Bizden telefon alan tüketicilerimizde pek çok riski bertaraf ediyor. Telefonun çalıntı olması, içinde başka birine ait bilgilerin bulunması, korsan yazılım gibi riskler ortadan kalkıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Akif Özdemir, Cep Telefonu, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Easycep 2022 yılı sonuna kadar 200 bin telefonu yenilemeyi hedefliyor - Son Dakika

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