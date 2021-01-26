BIST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,516 ve 1,548 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.27 düşüşle 1,536.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.04 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, Salı günü 7.35 liranın da altını test etti.