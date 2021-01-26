BIST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,516 ve 1,548 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.27 düşüşle 1,536.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.04 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 artıdaydı.
Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, Salı günü 7.35 liranın da altını test etti.Uluslararası Para Fonu (IMF) bugün yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2020 için Türkiye büyüme öngörüsünü, önceki yüzde 5.0 daralmadan, yüzde 1.2 büyümeye yükseltti. IMF 2021 için Türkiye büyüme öngörüsünü de yüzde 5.0'den yüzde 6.0'ya yükseltirken, 2022 için de yüzde 3.5 büyüme öngördü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3348 lira ve en yüksek 7.4351 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.9163 lira ve en yüksek 9.0211 lirayı gördükten sonra, 8.94 – 8.95 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0520 lira ve en yüksek 10.1534 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21078 - 1.21648 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21592 düzeyindeydi.IMF küresel ekonomik büyümeye ilişkin projeksiyonlarını, yükselttiğini açıkladı. Açıklamaya göre IMF, 2021 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine için öngörüsünü, önceki yüzde 5.2'den yüzde 5.5 düzeyine yükseltti.IMF açıklamasında, küresel büyümeye ilişkin yukarı yönlü güncellemenin, Covid-19 aşılamasının başlaması ve büyük ekonomilerde yardımların artırılmasıyla artan toparlanma umutları kaynaklı olduğu vurgulandı. IMF raporunda, küresel ekonominin 2022 yılında yüzde 4.2 büyüyeceği ve 2020 yılında da yüzde 3.5 küçülmüş olacağı öngörüldü.Buna göre, 2020 yılında yüzde 4.9 küçüldüğü öngörülen gelişmiş ekonomilerin de 2021 yılında yüzde 4.3 büyümesi öngörüldü.IMF öngörülerine göre ABD GSYH 2020'de yüzde 3.4 küçüldü ve bu yıl yüzde 5.1 ve 2022'de yüzde 2.5 büyüyecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, genel olarak ekonomik ortamın koronavirüs kaynaklı krizden toparlanmasının geciktiğini; ancak, ekonominin toparlanma yolundaki köprü üzerinde ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.Davos Dünya Ekonomik Forum'un açılışında konuşan Lagarde, "Umudumuz, 2021'in hala toparlanma yılı olmasıdır; ancak, bu iki aşamada gerçekleşecek ve birinci aşama açıkça oldukça yüksek düzeyde bir belirsizlikle boğuşuyor" dedi.Lagarde ECB'nin, ekonomik toparlanma sürecinin bir parçası olarak uygun maliyetli finansmana kapsamlı erişim sağlamak ve pandemik sonuçların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için finansman koşullarını "uzun bir süre" koruyacağına da dikkat çekti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.27 düştü, dolar 7.35 lirada - Son Dakika