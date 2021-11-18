Edirne'de öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün araştırma arazisinde ilk kez yetiştirilen safranın hasadı yapıldı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde Karaağaç'taki arazide yapılan hasada, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri katıldı.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri, programa katılanlara safran hakkında bilgi verdi.

Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilerin özellikle ilaç ve gıda sanayisinde kullanıldığını söyledi.

Safranın, önemi giderek artan tarım ürünleri arasında yer aldığını belirten Tülek, "Safran ekim ve kasım arasında yaklaşık bir aylık sürede toplanıyor. Çok özel, antik çağlardan beri kullanılan kadim bir bitki." dedi.

Enstitü bünyesinde buğday, çeltik, yem bitkileri ıslah çalışmalarının yanında tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine araştırmalar yaptıklarını anlatan Tülek, araştırma arazisinde 55 aromatik bitkinin yetiştirildiğini dile getirdi.

Tülek, safranın gramının 50 ila 60 lira arasında değer bulduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da enstitünün güzel çalışmalar ortaya koyduğunu, bu kapsamda yerli ve atalık tohumların öne çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Aranan ve zor bulunan bir bitki"

Konuşmaların ardından öğrenciler ve programa katılanlar tarafından hasat yapıldı.

Eczacılık Fakültesi öğrencisi Eda Nur Adıyaman, AA muhabirine, eczacılıkta safranın önemli bir bitki olduğunu söyledi.

Safranın ilaç yapımında kullanıldığını kaydeden Adıyaman, " Türkiye'de Safranbolu'da yoğun şekilde üretiliyor. Aranan ve zor bulunan bir bitki. Biz de kendi alanımızda safranla ilgili araştırmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Nur İşcan da safranla ilgili araştırmalar yaptıklarını belirterek, "İkinci sınıftayız, bu bitkiyle ilerleyen sınıflarda daha derin bilgilere ulaşacağız. Safran aromaterapi alanında da kullanıldığı için ileriki seviyelerde daha fazla bilgi sahibi olacağız." dedi.

Öğrencilerden Beyza Sezer, safran gibi aromatik bitkilerin ilaç ve kozmetik sanayisinde önemli yere sahip olduğunu vurguladı.