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Edirne'de "Sosyete Pazarına" Bulgar ve Yunan akını - Son Dakika

Edirne'de "Sosyete Pazarına" Bulgar ve Yunan akını

18.02.2022 15:12
Edirne'de "Sosyete Pazarına" Bulgar ve Yunan akını

Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden "Sosyete Pazarı" olarak da bilinen Edirne Ulus Pazarına akın ettiler.

Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden "Sosyete Pazarı" olarak da bilinen Edirne Ulus Pazarına akın ettiler.

Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren yurda sınır kapıları olan Kapıkule ve Pazarkule'den giriş yaparak alışveriş için "Sosyete Pazarı" olarak da bilinen Ulus Pazarına ve çarşıdaki merkezi yerleri doldurdu. Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan'dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı'nda bu hafta adım atacak yer kalmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarın yolunu tutan Bulgar ve Yunanlar, otoparklarda ve caddelerde araç yoğunluğu oluşturdu.

Meyveden Sebzeye, Gıdadan giyime, ev eşyasına kadar ve hatta araç yakıtı dahil her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, akın akın çarşı pazara gelmeye devam ediyor. Bulgar ve Yunan turistlerin gelişi bir yandan da Edirne esnafına can suyu oluyor.

"Burada her şey sudan ucuz"

Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinde bulunan Şumnu ilçesinden gelen Ersan Hasan, "Şimdilik ayakkabı aldık alışverişe buradan devam edeceğiz. Bulgaristan pahalı burada her şey sudan ucuz" dedi.

"Altın dahil her şeyi alıyoruz"

Bulgaristan'ın Haskova kentinden, Edirne'ye her hafta alışveriş için gelen Vahdet Çelik, " Türkiye'yi çok seviyoruz ve her hafta geliyoruz. Buradan çeşitli alışveriş yapıyoruz Altın dahil her şey alıyoruz" dedi.

"Hastane için bile buraya geldik"

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş için gelen Kezban Hamdiraşit, "Bulgaristan'dan geliyoruz alışveriş yapıyoruz. Buranın insanları bize karşı çok iyiler. Hastalandık, hastane için bile buraya geldik. Bize karşı çok iyi davranılıyor" şeklinde konuştu.

"Ulus Pazarına gelebilmek için Cuma gününü seçtik"

Edirne'ye giyim alışverişi yapmak için gelen Serkan Ahmetoğlu, "Fiyatlar gerçekten de çok uygun. Özellikle giyim alışverişini buradan yapıyorum ama onun dışında da alışverişlerimiz oluyor. Ulus Pazarına gelebilmek için Cuma gününü seçtik" diye konuştu

"Aşağı yukarı bin TL tuttu"

Edirne Ulus pazarına alışveriş yapmak için Bulgaristan'dan gelen Selver Davut, "Nadiren de olsa geliyoruz. Türk parasının değeri daha düşük olduğu için bize daha uyguna geliyor. Tencere, halı, ayakkabı, çanta aldım birkaç eşya daha aldım ve aşağı yukarı bin TL tuttu" ifadelerine yer verdi.

"Bulgarların gelmesinden yanayız"

Edirne Ulus Pazar esnafı olan Metin Reze Bulgarların gelmesinden mutluluk duyduğunu ve gelmelerinden yana olduğunu ifade ederek, "Edirne'de bir iki tane daha pazar var ama Bulgaristanlılar özellikle Cuma günleri Ulus pazarına geliyorlar çünkü çok çeşit var ve bütün ihtiyaçlarını buradan alabiliyorlar. Onlar geldikçe biz de mutlu oluyoruz. Çünkü bir üründen bir iki tane değil daha fazla alıyorlar. Esnaf olarak tabi ki Bulgarların gelmesinden yanayız" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'de 'Sosyete Pazarına' Bulgar ve Yunan akını - Son Dakika Ekonomi


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