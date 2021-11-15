Tamamlandığında ekonomiye yılda 5,4 milyon katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Edirne'ye yapılan yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ tarafından son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya konuluyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve sulamasının tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 3 Bin 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Tamamlandığında ekonomiye yıllık 5,4 milyon katkı

Baraj gövde sıyırma kazısı, dipsavak kondüvisi, enjeksiyon imalatları ve gövde dolgusunun yüzde 87'sinin tamamlandığını 2 bin 500 dekar alanın sulanmasını sağlayacak cazibeli sulama hattında 2 kilometrelik kısmının borularının temin edilerek döşendiğini ifade eden Yıldız, gövde dolgusu ve sulama şebekesi imalatlarına devam edildiğini belirtti. Temelden yüksekliği 31,50 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 600 bin metreküp olan Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatları ile dekar başına bin 400 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 5,4 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. - EDİRNE