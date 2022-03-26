Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar - Son Dakika
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Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar

26.03.2022 12:17

Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti.

Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar

EDİRNE - Yaz mevsiminin gelmesiyle yazlık kıyafet almak için sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden ve çılgınca alışveriş yapan Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Edirne'ye son aylarda gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Komşu ülke vatandaşlarının alışveriş için büyük ilgi gösterdiği Edirne'de esnafın yüzü gülüyor. Turistlerin alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de kurulan Ulus Pazarına akın eden Bulgar ve Yunan turistler, giyim ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşıladı. Çılgınca alışveriş yapan turistler aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Pazarda adım atılacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar ve Yunan plakalı araçlar adeta şehri istila etti. Turistler, buldukları her yere aracını park etti. Nehir kenarları ve oyun bahçeleri adeta otoparka döndü.

"Bugün alışveriş izdihamı vardı"

Edirne esnafıdan Salim Mızrak, gelen turistleri her şey aldığını söyledi. Özellikle Yunanlıların çok daha fazla alışveriş yaptığını belirten Mızrak, esnafın mutlu olduğunu ifade etti. Esnaf Canan Koç da, yüzlerinin güldüğünü söyledi. Bir başka esnaf Selami Şahin, pazarda alışveriş izdihamı yaşandığını söyleyerek" akın vardı. Bugün çok güzel alışveriş yaptılar. Otoparklar doldu taştı. Bugün çok ayrı bir gündü buldukları her şeyi aldılar" dedi.

"Edirne'de fiyatlar Bulgaristan'a göre daha ucuz"

Bulgaristanlı turistler de, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan çok pahalı. Edirne'ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz" dedi.

Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar
Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar
Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar
Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar
Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar
Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar
Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar
Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar
Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar

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Tekirdağ esnafı, her hafta sonu Edirne'ye gelen Bulgar turistlere sesleniyor: Buraya da bekleriz! Tekirdağ esnafı, her hafta sonu Edirne'ye gelen Bulgar turistlere sesleniyor: Buraya da bekleriz! 6 ay süren soğukların ardından güneşin tadını çıkarmak isteyenler sokaklara akın etti 6 ay süren soğukların ardından güneşin tadını çıkarmak isteyenler sokaklara akın etti

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulgar ve Yunan vatandaşlar Edirne'ye akın etti... Aldıklarını güçlükle taşıdılar - Son Dakika


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