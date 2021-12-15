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Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak - Son Dakika

Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak

15.12.2021 11:54
Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında kurulan çiftlikte üretilecek kaz yavruları, eğitimden geçirilecek 70 çiftçiye ücretsiz olarak verilecek.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında kurulan çiftlikte üretilecek kaz yavruları, eğitimden geçirilecek 70 çiftçiye ücretsiz olarak verilecek.

Eflani Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede 600 damızlık hayvanın bulunduğu kaz üretim çiftliği kuruldu.

Bu kazlardan elde edilecek yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilecek 70 çiftçiye hibe olarak dağıtılacak.

18 ay sonra tamamlanması hedeflenen proje kapsamında kooperatif çatısı altında bir araya gelecek çiftçiler, kaz yetiştirerek gelir sahibi olacak.

"Alternatif ürün yetiştirme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, projeye ilişkin olarak, "Amaç, teorik ve pratik eğitimini tamamlayan hemşehrilerimize meslek edindirmek ve burada kendi elleriyle ürettikleri kazlardan dağıtmak suretiyle sermaye temin etmek." dedi.

Özellikle kadınları ve gençleri meslek sahibi yapmak istediklerini belirten Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimize alternatif ürün yetiştirme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Gerçekten önemli bir projeyi inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. Şu anda projemizin birinci aşaması tamamlandı. Eğitim binamızı, kazlarımızın kalabileceği kümesimizi ve alanımızı oluşturduk. Kazlarımız yumurtlamaya başladı.

Bundan sonra ikinci aşamaya, yani çiftçilerimizin eğitimi ve kaz yavrularının çıkarılması aşamasına geldik. İnşallah 18 ay sonra bu projemiz başarıyla tamamlanacak. Ondan sonra üretim yapan çiftçilerimizle kooperatif çatısı altında bir araya gelerek Eflani'de kaz üretimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

Proje için 70 kadın ve genç çiftçinin müracaat ettiğini dile getiren Ertuğrul, "Onlara eğitim vereceğiz. 12 bin civarında yumurtadan 10 bin kaz yavrusu elde etmeyi planlıyoruz. Bu kaz yavrularını kursiyerlerimize dağıtmak suretiyle onlara sermaye vermiş olacağız." diye konuştu.

Ertuğrul, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, BAKKA'ya ve projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak
Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak
Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak
Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak
Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak

Batı Karadeniz, Kooperatif, Damızlık, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak - Son Dakika Ekonomi


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