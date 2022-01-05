Ege Bölgesi'nin konfeksiyon ihracatı 3 milyar doları aştı

Ege Bölgesi'nden hazır giyim ihracatının geçen yıl 3 milyar doları geçtiği bildirildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, yazılı açıklamasında, İzmirli konfeksiyon ihracatçıları olarak 2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracata imza attıklarını, Denizli'nin 1,4 milyar dolar, Balıkesir'in 75 milyon dolar, Uşak'ın ise 48 milyon dolarlık konfeksiyon ürünü ihraç ettiğini belirtti.

Geçen yıl yapılan ihracatın 3 milyar doları aştığına işaret eden Sertbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde konfeksiyon dış giyim ürün grubunda yüzde 20'lik artış sağlanırken, spor kıyafetlerde bu oran yüzde 40'lar seviyesine ulaştı. EHKİB ihracatında yer alan pamuktan örme spor kıyafetlerde yüzde 141'lik artış görüldü. En büyük ihracat ürün grubumuz olan tişörtlerde yüzde 15 artış gördük."

Son dönemde Fransa, İsviçre, Danimarka başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin Türkiye'ye yöneldiğini belirten Sertbaş, bu yıl ihracatçıların finansmana erişimindeki sorunlarının aşılması halinde Türkiye genelinde 22 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi.